Η εθνική Ιράν γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Νιγηρία σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Αττάλεια, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους ηττημένους ήταν ο «ερυθρόλευκος» Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό επιθετικό να φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ επιπρόσθετα ο ίδιος βρήκε δίχτυα στο 67ο λεπτό, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ με γυριστό σουτ από κοντινή απόσταση.

Taremi goal for Iran they have one back !!pic.twitter.com/t4hh4ONEir — Footy clip guy (@preacheroffooty) March 27, 2026

Από την πλευρά των νικητών, ξεχώρισε και η παρουσία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση.

Το παιχνίδι αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για δοκιμές και συμπεράσματα για τις δύο ομάδες, με τη Νιγηρία να δείχνει πιο αποτελεσματική και να φτάνει τελικά στη νίκη.