Η Εθνική Τουρκίας επικράτησε με 1-0 της Εθνική Ρουμανίας στη Vodafone Arena το βράδυ της Πέμπτης και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των playoffs.
Στον τελευταίο αυτό γύρο, η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα θα χρειαστεί να νικήσει εκτός έδρας το Κόσοβο για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
