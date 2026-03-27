Δανεικός στην Λιόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά χωρίς δικαίωμα αγοράς, ο Έντρικ, μίλησε για το μέλλον του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS».

Βάσει συμβολαίου, ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος μετρά έξι γκολ και πέντε ασίστ με τους «λιονέ», θα επιστρέψει στην Μαδρίτη το προσεχές καλοκαίρι. Ωστόσο, θεωρεί ότι τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί στην παρούσα φάση.

Οι δηλώσεις του Έντρικ

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη (σ.σ. με τον Άλβαρο Αρμπελόα). Είμαι επικεντρωμένος στην Λιόν. Βλέπω τον εαυτό μου ως κάποιον που έχει πολλά να αναπτύξει, αλλά που μαθαίνει περισσότερα κάθε εβδομάδα, και με λίγο περισσότερη εμπειρία από ό,τι όταν εντάχθηκα στην Λιόν. Είμαι απόλυτα επικεντρωμένος στην ομάδα μου και στους αντιπάλους μας.

Προφανώς εύχομαι στη Ρεάλ Μαδρίτης τα καλύτερα, ειδικά στο Champions League. Το μέλλον μου είναι την… επόμενη εβδομάδα. Ο επόμενος αντίπαλος. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία μου να επικεντρώνομαι πάντα σε αυτό που μπορώ να βελτιώσω για την προπόνηση και τον αγώνα της επόμενης ημέρας. Πρέπει να κερδίσω μια θέση στην εθνική ομάδα. Αυτή η κλήση είναι μια ευκαιρία, αλλά όχι εγγυημένη».