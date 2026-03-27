Τα τέσσερα ζευγάρια που θα κρίνουν τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν πλέον διαμορφωθεί, μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών των playoffs, σε αναμετρήσεις γεμάτες γκολ, ανατροπές και δραματικές διαδικασίες.

Η Ιταλία, με πρωταγωνιστή τον Σάντρο Τονάλι, ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο της Βόρεια Ιρλανδία και θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία–Ερζεγοβίνη σε έναν «τελικό» πρόκρισης, με στόχο την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 2014.

Η Τσεχία πήρε την πρόκριση απέναντι στην Ιρλανδία μέσω της διαδικασίας των πέναλτι και θα βρει απέναντί της τη Δανία για ένα ακόμα εισιτήριο.

Παράλληλα, το Κόσοβο θα διεκδικήσει την πρόκριση κόντρα στην Τουρκία, ενώ η Σουηδία θα αναμετρηθεί με την Πολωνία, με όλα τα παιχνίδια να είναι μονά και προγραμματισμένα για την Τρίτη (31/3).

Οι τέσσερις «τελικοί»

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Τσεχία – Δανία

Κόσοβο – Τουρκία

Σουηδία – Πολωνία