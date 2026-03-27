Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αγωνιστεί και πάλι μπροστά στους φιλάθλους της, μετά από αρκετούς μήνες, αυτή τη φορά σε διεθνές φιλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απόψε (27/3, 20:00) απέναντι στην Παραγουάη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και διατάξεις στο αποψινό φιλικό, απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από 16 χρόνια.

Η Εθνική Ελλάδας θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαχειριστεί την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου.

Την αναμέτρηση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Alpha στις 21:00.

Η αποστολή για την Εθνική Ελλάδας

Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ), Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα), Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο).

