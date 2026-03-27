Στο ντεμπούτο της νέας σειράς vidcast «Game On» με χορηγό την Allwyn, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος καλεσμένος, ανοίγοντας τα χαρτιά του σε μια συνέντευξη «χωρίς φίλτρο». Ο power forward του Ολυμπιακού μίλησε για την πορεία του από τα παιδικά του χρόνια, τα «πολυταξιδεμένα» νεανικά του χρόνια, αλλά και τις μεγάλες νίκες και ήττες που τον διαμόρφωσαν ως παίκτη και άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου, ο Βεζένκοφ αναφέρθηκε στον ηγετικό του ρόλο στον Ολυμπιακό, τη συνεργασία και τη σχέση του με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και στα μαθήματα που αποκόμισε από την εμπειρία του στο NBA.

Ο διεθνής φόργουορντ μίλησε επίσης για προσωπικές στιγμές της καθημερινότητάς του, τα ενδιαφέροντά του στις μουσικές και τις ταινίες, αλλά και για τον τρόπο που βιώνει τη δημοσιότητα. Δεν δίστασε να απαντήσει και στις πιο προσωπικές ερωτήσεις της συνεντευξιαστής, όπως αν σκέφτεται την οικογένεια και τι μήνυμα θα έστελνε στον μικρό Σάσα αν μπορούσε να βρεθεί απέναντί του.

Η εκπομπή έδωσε έτσι μια σπάνια ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν τον Βεζένκοφ όχι μόνο ως MVP των παρκέ, αλλά και ως άνθρωπο με σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που ξεπερνούν το παιχνίδι.