Απάντηση στους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στον τουρκικο Τύπο περί «σχεδίου περικύκλωσης» της Τουρκίας από Ελλάδα και Ισραήλ έδωσε (εμμέσως) χθες ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ Τάσος Χατζηβασιλείου, την ώρα που η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

«Η Ελλάδα δεν επεξεργάζεται κανένα σενάριο πολεμικής εισβολής εναντίον τρίτου και δεν σχηματίζει καμία συμμαχία εναντίον τρίτων», διαβεβαίωσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα συζητούσε με κανέναν τρίτο το τι θα κάνει στα ελληνικά νησιά ή πώς θα μπορούσε να διαθέσει οποιαδήποτε σπιθαμή του ελληνικού χώρου για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία υπογραμμίζοντας ότι «ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας δεν συζητούνται με τρίτους».

Όπως ο ίδιος επεσήμανε, «η Τουρκία συνεχίζει να διαβάζει τα πράγματα λανθασμένα ερμηνεύοντας τη στενή συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ και την τριμερή με την Κύπρο ως μια αντιτουρκική συμμαχία». Την ίδια μέρα, σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική «Τουρκίγιε» έκανε λόγο για σενάρια περικύκλωσης της Τουρκίας, δημοσιεύοντας στις σελίδες της αιχμές εναντίον του Ισραήλ και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, όπου γίνονται αναφορές σε «συμμαχία κακού» και σε μια «επικινδυνη» και «επεκτατική» στρατηγική, διατυπώνονται εκτιμήσεις που ενδεχομένως οδηγούν έως και σε ελληνοτουρκική σύγκρουση ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ένα υποτιθέμενο σχέδιο μετατροπής ελληνικών νησιών σε καταφύγια που θα μισθωθούν ή θα αγοραστούν για 40 – 50 χρόνια από το Ισραήλ.

«Εκτός από την Κύπρο, που έχει καταστεί στρατιωτική βάση, το Ισραήλ έβαλε στο μάτι και το Αιγαίο. Η Ελλάδα θα νοικιάσει για 40 – 50 χρόνια νησιά του Αιγαίου στο Ισραήλ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η «Τουρκίγιε».

Περιγράφοντας την πραγματική εικόνα της ισχύουσας κατάστασης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου εξήγησε πως «η Ελλάδα σήμερα έχει χτίσει ένα τόξο ασφαλείας που ξεκινά από τα Βαλκάνια και φτάνει ως την Ερυθρά Θάλασσα», κάνοντας ειδική αναφορά στη συνεργασία με τη Βουλγαρία, στην παρουσία στην Κύπρο και στη δράση της χώρας στη ναυτική αποστολή “ASPIDES” στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πέραν όλων των άλλων, ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ επεσήμανε πως «οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί και η διάταξη της Εθνικής Άμυνας αποτελούν αντικείμενο συζήτησης αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης και του ΓΕΕΘΑ», την ώρα που αρμόδιες πηγές τονζαν στα «ΝΕΑ» πως για τη ναυτική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση ενίσχυσης των μέσων σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή.

ΕΝΝΕΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Και ενώ προχθες, στο πλαίσιο της εθνικής επετείου του 1821, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα παρέθετε δεξίωση, στην οποία μεταξύ άλλων παρέστη ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι και ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ Αλί Οζέλ (με τον Έλληνα πρέσβη Θεόδωρο Μπιζάκη να επισημαίνει κατά την παρέμβασή του πως η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται σχεδον έναν μήνα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το ΑΣΣ), η τουρκική πολεμική αεροπορία προχωρούσε λίγες ώρες μετά σε εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου.

🇬🇷 Στο πλαίσιο της Εθνικής Επετείου, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα παρέθεσε δεξίωση, στις 25 Μαρτίου. Πολλοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, μεταξύ των οποίων μέλη του Διπλωματικού Σώματος, εκπρόσωποι των τ/Αρχών, των ΜΜΕ και της… pic.twitter.com/Qv1hpqyn3p — GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) March 26, 2026

Την ώρα που στην Άγκυρα ο Έλληνας πρέσβης μιλούσε για την προσπάθεια των δύο ηγετών να επενδύσουν στη σημασία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας εν μέσω ενός ασταθούς και διαρκώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας επιπλέον την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για την οικοδομηση και διατήρηση μιας αμοιβαία επωφελούς και λειτουργικής σχέσης στη βάση του διαλόγου και των αρχών του διεθνούς δικαιίου, τουρκικά αεροσκάφη παραβίαζαν χθες τον εθνικό εναέριο χώρο σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πάνω από το Αιγαίο πέταξαν δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (δύο ζεύγη), τρία αεροσκάφη εκ των οποίων το ένα κατασκοπευτικό CN-235 καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Επτά τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών, οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ανήλθαν σε έξι (δύο από τα F-16, τρεις από τα UAV και μια από το CN-235) ενώ οι παραβιάσεις ανήλθαν σε εννιά – δύο από τα F-16 και επτά από το CN – 235.

Όπως ενημέρωσε το ΓΕΕΘΑ, δεν καταγράφηκαν εμπλοκές, τα τουρκικά αεροσκάφη δεν έφεραν οπλισμό και, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.