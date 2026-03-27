Οταν έφτασε ο Αντώνης Σαουλίδης, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη – που είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα – διαπίστωσε ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος ως σύνεδρος αριστίνδην, παρότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κάτι τέτοιο προβλέπεται από το καταστατικό.

Τελικά, έλαβε κάρτα παρατηρητή και θα συμμετάσχει με αυτήν την ιδιότητα στο συνέδριο.

Η δήλωση του Αντώνη Σαουλίδη

«Σήμερα ήρθα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το καταστατικό και με την ιδιότητα μου ως μέλους απερχόμενές κεντρικής επιτροπής. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σαφή ενημέρωση για την συμμετοχή μου. Επίσης, δεν έχω λάβει και δε μου έχουν γνωστοποιήσει καμία απολύτως απόφαση από κανέναν αρμόδιο όργανο, για κανένα λόγο. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ, είτε θα είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, είτε θα είναι κλειστό και ελεγχόμενο, ανέφερε ο Αντώνης Σαουλίδης.