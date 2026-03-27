Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σήμερα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες και καθυστερήσεις που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις των οδηγών.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Ερυθραία έως το Φάληρο, ενώ στο ρεύμα ανόδου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη και στα δύο ρεύματα, με πυκνή ροή οχημάτων σε όλο σχεδόν το μήκος του δρόμου.

Όταν η αυξημένη αυτή κίνηση συνδυάζεται και με βροχή, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τους οδηγούς. Οι δρόμοι γίνονται οριακά απροσπέλαστοι και η κυκλοφορία διεξάγεται μετά από αρκετούς κόπους και βασάνων, με τις καθυστερήσεις να αυξάνονται σημαντικά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, κυρίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή 15 έως 20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά, ενώ η αναμονή από την Κάντζα έως την Κηφισίας ξεπερνά τα 30 λεπτά. Επιπλέον, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών παρατηρούνται και στην έξοδο για Καρέα.

Σημαντικά προβλήματα στο κέντρο και στους βασικούς άξονες

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, δυσχέρειες εντοπίζονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο, όπως στην Αθηνών, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στην Ποσειδώνος, στη Βουλιαγμένης, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας και στην Αλίμου-Κατεχάκη.