Η διπλή γκάφα του προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να συνεχίζουν να δημιουργούν memes και σατιρικά βίντεο, δύο ημέρες μετά το περιστατικό. Η διαδικτυακή κοινότητα φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς δίνει τροφή για αστεϊσμούς και… δημιουργικές αναρτήσεις.

Η αφορμή δόθηκε από τη φράση του Κώστα Τασούλα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, όταν ανέφερε: «Το 1981 οι πρόγονοί μας…». Η δήλωση αυτή προκάλεσε πληθώρα σχολίων, καθώς πολλοί χρήστες έκαναν σύνδεση με την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή εκείνης της χρονιάς (εκλογές 1981).

Ακολούθησαν δεκάδες βίντεο και memes, ανάμεσά τους και ένα που παρουσιάζει τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου ντυμένο ως ήρωα του 1821, συνδυάζοντας με χιούμορ τις δύο ιστορικές περιόδους. Το συγκεκριμένο meme εντοπίστηκε και αλιεύτηκε από στη σελίδα «Ένωση Εκπαιδευτικών & Υποστηρικτικών Κοινοτήτων» στο Facebook, η οποία σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση πως πρόκειται για το «εξώφυλλο του νέου βιβλίου Ιστορίας».

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες σχόλια από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στη διαδικτυακή συζήτηση. Πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ, γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια! Ένα το 1821 και ένα το 1981. Όντως οι πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας.»

«Αυτό είναι το ορθόδοξο ηρωικό έτος.»

«Επιτέλους αναγνωρίζεται ο Ανδρέας ως μεγάλος ήρωας. Κατήργησε τον νόμο 330 του Καραμανλή και έφερε τη Δημοκρατία!»

«Γεια σου Ανδρέα Παπανδρέα, ήρωα του ’81!»

«Ανδρέα, δώστα όλα – κι εμείς ακόμα πληρώνουμε.»

Υπενθυμίζεται ότι η γκάφα αυτή έδωσε την αφορμή και στο ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει ένα ιδαίτερο σποτ για το νέο του συνέδριο που ξεκινά σήμερα 27/3 με φόντο ήρωες του 21 να κρατούν σημαίες του ΠΑΣΟΚ και φυσικά τον κ. Τασούλα να λέει την φράση αυτή…