Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στην Κένυα και την Τανζανία, εξαιτίας κατολισθήσεων. Αιτία, οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την ανατολική Αφρική τις επί εβδομάδες.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Τανζανία, λόγω των κατολισθήσεων. Στην Κένυα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 80 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους, λόγω των καταρρακτωδών βροχών.

Στην Τανζανία, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις που κατέστρεψαν σπίτια την Τετάρτη στην περιφέρεια Μπέια (στο νότια της χώρας), σύμφωνα με τον Τζαφάρ Χάνιου, κυβερνήτη της επαρχίας Ρούνγκουε.

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε 20 νεκρούς», δήλωσε ο Χανίου σε δημοσιογράφους. Ο κυβερνήτης διευκρίνισε πως εντοπίστηκαν 18 πτώματα την Τετάρτη και άλλα δύο σήμερα, Πέμπτη. Μεταξύ των θυμάτων είναι «ένα νήπιο μόλις 18 μηνών», συμπλήρωσε ο Χανίου. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρούνγκουε προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχές θα συνεχιστούν.

«Όσοι ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, θα πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες», προειδοποίησε. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Τανζανίας προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα μέχρι την προσεχή Τρίτη.

