Η Κίνα κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στη ναυπηγική βιομηχανία, εισερχόμενη σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η Ευρώπη. Έχοντας ήδη εδραιώσει την πρωτοκαθεδρία της στην κατασκευή φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς κοντέινερ, στρέφει πλέον το βλέμμα της στα γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια, έναν χώρο με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Το νέο φιλόδοξο εγχείρημα ονομάζεται Adora Flora City και θεωρείται το πιο προχωρημένο σχέδιο της κινεζικής ναυπηγικής μέχρι σήμερα. Το πλοίο έχει ήδη βγει από το ναυπηγείο της Σαγκάης και βρίσκεται στην τελική φάση πριν από τις δοκιμές στη θάλασσα, με στόχο να ξεκινήσει δρομολόγια έως το τέλος της χρονιάς από την Γκουανγκζού.

Όταν μια «πλωτή πόλη» αποκτά κινεζική ταυτότητα

Με μήκος 341 μέτρα και δυνατότητα φιλοξενίας πάνω από 5.200 επιβατών σε περισσότερες από 2.000 καμπίνες, το Adora Flora City θυμίζει μια μικρή πόλη που ταξιδεύει πάνω στο νερό. Ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από κινεζικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως ο Δρόμος του Μεταξιού, ενώ το όνομά του, Huacheng – που σημαίνει «πόλη των λουλουδιών» – αποτυπώνεται στη διακόσμηση και την αισθητική του εσωτερικού χώρου.

Εντυπωσιακή είναι και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. Το πλοίο συναρμολογήθηκε μέσα σε μόλις εννέα μήνες, γεγονός που θεωρείται αξιοσημείωτο για ένα τόσο σύνθετο ναυπηγικό εγχείρημα. Ήδη, τα πρώτα εισιτήρια για τα παρθενικά του ταξίδια έχουν αρχίσει να διατίθενται στο κοινό, σηματοδοτώντας την είσοδο της Κίνας σε μια νέα εποχή πολυτελών θαλάσσιων ταξιδιών.