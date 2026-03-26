Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή (27/03, 21:00) την Παραγουάη σε φιλική αναμέτρηση.
Παρακολουθήστε μέσω live streaming τη Συνέντευξη Τύπου του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και όσα θα πει για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Σε προχωρημένες επαφές με τον Λουίς Ενρίκε βρίσκεται η Παρί, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους και φόντο τη διατήρηση της αγωνιστικής σταθερότητας.
Το FIFA Heroes καταφθάνει με έντονο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ως το παιχνίδι του Μουντιάλ 2026.
Παρά την αφαίρεση του τίτλου από την CAF, η Σενεγάλη στέλνει μήνυμα αντίδρασης, επιλέγοντας να παρουσιάσει το τρόπαιο σε φιλικό στο Παρίσι.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για την τελική κατάταξη. Στο πλαίσιο της media day, ο Κέντρικ Ναν στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η ομάδα του βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό ρυθμό την πιο καθοριστική περίοδο της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε […]
Ποινές σε βάρος της Μπενφίκα επέβαλε η UEFA για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο των playoffs του UEFA Champions League. Ο πορτογαλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 ευρώ για «περιστατικά ρατσιστικής και/ή διακριτικής συμπεριφοράς», τα οποία καταγράφηκαν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στις 17 Φεβρουαρίου. Στο επίκεντρο […]