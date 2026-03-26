Νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές διεθνώς, καθώς εμφανίζει αυξητική τάση στα κρούσματα.

Πιο συγκεκριμένα, η υποπαραλλαγή BA.3.2, που εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρική, παρουσιάζει αύξηση περιστατικών κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει ανιχνευθεί και σε άλλες χώρες. Αν και η πανδημία έχει απομακρυνθεί από το επίκεντρο της δημοσιότητας, οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των νέων στελεχών.

Τους τελευταίους μήνες, η BA.3.2 συνδέεται με σταδιακή άνοδο λοιμώξεων, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται σημαντική επιβάρυνση στους κρίσιμους δείκτες, όπως οι νοσηλείες και οι θάνατοι.

Τι αναφέρουν οι αμερικανικές αρχές

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επισημαίνουν ότι η BA.3.2 φέρει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα, οι οποίες θεωρητικά μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ουσιαστική μείωση της προστασίας.

Η υποπαραλλαγή έχει εντοπιστεί κυρίως στις ΗΠΑ, με σποραδικές αναφορές από άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τη BA.3.2 σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου, χωρίς ενδείξεις αυξημένης κλινικής βαρύτητας.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν δείχνουν αύξηση σε νοσηλείες ή θανάτους που να συνδέονται με τη συγκεκριμένη υποπαραλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πορεία του ιού μπορεί να διαφοροποιηθεί, εάν εμφανιστούν νέες σημαντικές μεταλλάξεις.

Τα συμπτώματα

Όσον αφορά τα συμπτώματα, δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές.

Στα πιο συχνά συγκαταλέγονται τα εξής:

πονοκέφαλος

μυαλγίες

βήχας

δύσπνοια

εμετοί

επεισόδια διάρροιας

Η ομοιότητα αυτή καθιστά δύσκολη τη διάκριση της BA.3.2 μόνο βάσει συμπτωμάτων, γεγονός που απαιτεί εργαστηριακή επιβεβαίωση για την ταυτοποίηση του στελέχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσηση παραμένει ήπια, ιδίως σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Αν και η κατάσταση δεν θεωρείται ανησυχητική, οι αρχές υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης ενεργών μηχανισμών επιτήρησης. Ο SARS-CoV-2 έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσαρμόζεται, με νέες παραλλαγές να εμφανίζονται απρόβλεπτα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταλλάξεις της πρωτεΐνης ακίδας, που σχετίζονται με τη μεταδοτικότητα και την ανοσολογική απόκριση.

Τα εμβόλια εξακολουθούν να αποτελούν βασικό όπλο για την πρόληψη σοβαρής νόσησης, ενώ η μελλοντική πορεία της BA.3.2 θα εξαρτηθεί από τη μεταδοτικότητά της και την ικανότητά της να διαφεύγει της υπάρχουσας ανοσίας.

Στοιχεία από την εβδομαδιαία ενημέρωση του ΕΟΔΥ

Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των υποπαραλλαγών NB.1.8.1, XFG και BA.3.2, με τη NB.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

Τα στελέχη LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG αποτελούν από το 2025 στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) από το ECDC και το WHO-EURO, ενώ στην κατηγορία αυτή προστέθηκε το 2026 το στέλεχος BA.3.2, χωρίς να έχει συσχετιστεί με σαφές πλεονέκτημα επικράτησης ή σοβαρότερη νόσηση.