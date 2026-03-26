Στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί ο 39χρονος εγκαυματίας, ο οποίος είδε τη μητέρα του και τη γιαγιά του να καίγονται ζωντανές στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες 25 Μαρτίου στη μονοκατοικία τους στην Αγία Παρασκευή Βόλου.

Μέχρι στιγμής ο 39χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Αχχιλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, φέροντας εγκαύματα στο πρόσωπο, τα χέρια και το κεφάλι. Ο εγκαυματίας παρακολουθείται ήδη από ψυχολόγο, ενώ στο πλάι του βρίσκονται συγγενείς που τον επισκέπτονται διαρκώς από το πρωί της Πέμπτης (26/3).

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων του Παπανικολάου όπου θα μεταφερθεί, θα αναλάβουν την περίθαλψή του γιατροί πλαστικής χειρουργικής, εγκαυμάτων και χειρουργικής άκρας χειρός.