Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η γαλλική μπασκετική κοινότητα, μετά την τραγική είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 42χρονου Νίκολας Μπρέγκε, ο οποίος αγωνιζόταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο Μπρέγκε ήταν μέλος της ομάδας Κοκελικότ Λεζατουά και βρισκόταν σε ένα ακόμη σαββατιάτικο παιχνίδι της ομάδας του, όταν ένιωσε έναν οξύ πόνο στην πλάτη και ενημέρωσε τους συμπαίκτες του ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο συμπαίκτης του, Σεμπάστιαν Σουμπρά, περιγράφει τα γεγονότα:

«Όλα έγιναν μέσα σε τρία, τέσσερα, πέντε λεπτά. Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, κατέρρευσε ξαφνικά, χτύπησε δυνατά στον πάγκο. Προσπαθήσαμε να δούμε αν ανταποκρίνεται, να τον βάλουμε σε θέση ανάνηψης, να χρησιμοποιήσουμε τον απινιδωτή που υπήρχε στο γήπεδο και να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Coquelicot Lézatois (@coquelicot_lezatois)

Δυστυχώς, οι προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς και ο Μπρέγκε άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του θανάτου, με το έμφραγμα να θεωρείται η πιθανότερη αιτία.

Οι συμπαίκτες και στενοί φίλοι του έχουν ξεκινήσει διαδικτυακό έρανο, με στόχο να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να στηριχθεί η οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.