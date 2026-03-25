Στο «PAOK Sports Arena» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 25ης Μαρτίου η εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ένα παιχνίδι που είχε αναβληθεί λόγω της τραγωδίας των φιλάθλων των «ασπρόμαυρων» στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 100-87, με τους Μουρ και Ομορούγι να ξεχωρίζουν, σημειώνοντας 19 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε από νωρίς (3-8, 3΄). Παρά την αντίδραση της Μυκόνου, που κατάφερε να πλησιάσει στο τρίτο δεκάλεπτο (76-70, 32΄) χάρη στους Άπλμπι και Χέσον, ο ΠΑΟΚ κράτησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και έφτασε με άνεση στη νίκη.

Η δεύτερη περίοδος ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για τις δύο ομάδες, με συνολικά 51 πόντους και τον Δικέφαλο να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος (51-44, 20΄). Στο τέλος, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη και επιστρέφοντας στις επιτυχίες της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87