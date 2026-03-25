Ο Άρης συμπληρώνει σήμερα 112 χρόνια ύπαρξης, διατηρώντας ζωντανή μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες και θρυλικές στιγμές. Από τα τμήματα του πέρασαν πολλοί αθλητές, όμως λίγοι κατάφεραν να χαράξουν το όνομά τους στα βιβλία της ομάδας και να αφήσουν μεγάλη παρακαταθήκη.

Ο Νίκος Γκάλης, ο θρυλικός «Γκάνγκστερ» του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, έστειλε τις δικές του ευχές μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται…».

Στην καριέρα του με τον Άρη, ο Γκάλης κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα Ελλάδας και έξι Κύπελλα Ελλάδας.

