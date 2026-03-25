Η φετινή σεζόν έχει μπει στην τελική ευθεία και η Παρτιζάν επιθυμεί να κάνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ της ενόψει της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος των ασπρόμαυρων είναι ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και ο διακαής πόθος της διοίκησης είναι η επιστροφή του Σέρβου αστέρα στην Παρτιζάν.

Σχετικά με τον Μπογκντάνοβιτς, η επιστροφή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, κυρίως λόγω του συμβολαίου του στο ΝΒΑ.

Διάφορα άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκύψει μόνο αν μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, ανοίγοντας τότε τον δρόμο για επιστροφή στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, στη λίστα των ασπρόμαυρων βρίσκονται οι Άλεν Σμάιλαγκιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Βλάντιμιρ Λούσιτς.