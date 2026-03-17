Παρότι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και πήραν από νωρίς προβάδισμα, οι Σέρβοι αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο, κυριαρχώντας απόλυτα και «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα. Με αυτή την εξέλιξη, η Dubai υποχώρησε στο 16-15, βλέποντας τις πιθανότητες πρόκρισης να μειώνονται, ενώ η Παρτίζαν ανέβηκε στο 11-20.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Αϊζάια Μπόνγκα με 14 πόντους.

Από την πλευρά της Dubai, ξεχώρισε ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος είχε γεμάτη στατιστική παρουσία με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και συνολική προσφορά σε άμυνα και επίθεση, ενώ βοήθειες έδωσαν και οι Τζάναν Μούσα, Ντουέιν Μπέικον και Φίλιπ Πετρούσεφ.

Η ομάδα από τα ΗΑΕ είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι και διατηρώντας το προβάδισμα, παρά την προσπάθεια της Παρτίζαν να μείνει κοντά στο σκορ.

Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι μπήκαν μεταμορφωμένοι. Με σερί τρίποντα και επιμέρους 11-0 ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα, αλλάζοντας πλήρως τη ροή του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, όμως τα λάθη της Dubai και η ευστοχία της Παρτίζαν από τη γραμμή των βολών αποδείχθηκαν καθοριστικά, με τους Σέρβους να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και να πανηγυρίζουν μια σημαντική νίκη. Τα δεκάλεπτα: 18-26, 38-47, 63-57, 88-74