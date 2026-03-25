Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες του Νεφελώματος του Καρκίνου, όπως καταγράφηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, 25 χρόνια μετά την πρώτη παρατήρησή του από το εμβληματικό παρατηρητήριο.

Τι είναι το Νεφέλωμα του Καρκίνου

Οι νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν τις μεταβαλλόμενες νεφώσεις αερίων που εκτοξεύονται από το σημείο όπου σημειώθηκε μια ισχυρή υπερκαινοφανής έκρηξη (supernova) το έτος 1054. Η λάμψη της ήταν τόσο έντονη, ώστε σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές ήταν ορατή ακόμη και την ημέρα.

Από εκείνη την κοσμική έκρηξη προέκυψε το πολύχρωμο υπόλειμμα που σήμερα είναι γνωστό ως Νεφέλωμα του Καρκίνου ή Messier 1. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6.500 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Ταύρου.

Η συμβολή του Hubble

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA κατέγραψε για πρώτη φορά το νεφέλωμα το 1999, πριν την αναβάθμισή του με την κάμερα Wide Field Camera 3. Η νέα κάμερα εγκαταστάθηκε το 2009 από αστροναύτες της αποστολής STS-125 του διαστημικού λεωφορείου, βελτιώνοντας σημαντικά την ανάλυση των εικόνων.

Το 2024, η NASA στράφηκε ξανά προς το Νεφέλωμα του Καρκίνου, καταγράφοντας νημάτια αερίων που κινούνται προς τα έξω με ταχύτητα 3,4 εκατομμυρίων μιλίων την ώρα (περίπου 5,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα).

Γιατί είναι εντυπωσιακό

Σε σύγκριση με τις εικόνες του 1999, οι νέες λήψεις αποκαλύπτουν αλλαγές στη θερμοκρασία, την πυκνότητα και τη χημική σύνθεση των αερίων του νεφελώματος. Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να μελετήσουν πώς εξελίσσονται τα υπολείμματα υπερκαινοφανών αστέρων με την πάροδο των αιώνων, χάρη στη μακροχρόνια λειτουργία του Hubble.

«Τείνουμε να θεωρούμε τον ουρανό αμετάβλητο και σταθερό», δήλωσε ο αστρονόμος William Blair του Πανεπιστημίου Johns Hopkins σε ανακοίνωση της NASA. «Ωστόσο, η μακροζωία του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble μας επιτρέπει να δούμε πως ακόμη και ένα αντικείμενο όπως το Νεφέλωμα του Καρκίνου βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, εξακολουθώντας να επεκτείνεται σχεδόν έναν χιλιετία μετά την έκρηξη».