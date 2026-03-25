«25η Μαρτίου: Η στιγμή που ένα έθνος αποφάσισε να γίνει ελεύθερο»: Με αυτή τη φράση αρχίζει το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Για αιώνες, ο ελληνισμός ζούσε υπό σκλαβιά. Όμως η φλόγα της ελευθερίας δεν έσβησε ποτέ. Με πίστη και θάρρος, οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν. Η ελευθερία αποκτήθηκε με αίμα και θυσίες. Το ίδιο πνεύμα ζει και σήμερα σε κάθε άνδρα και γυναίκα που υπηρετεί την πατρίδα. Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821! Ζήτω το Έθνος! Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!» είναι το μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο που έχει αναρτηθεί στους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ στα social media.