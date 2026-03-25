Κορυφώνεται η αγωνία για τον 34χρονο αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, μετά την κατάδυση που πραγματοποίησε σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της περιοχής, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Το μεσημέρι της Τρίτης 24 Μαρτίου ξεκίνησε νέα ειδική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με δύτες να τοποθετούν σχοινιά και αλυσίδες στον πυθμένα, προκειμένου να εντοπίσουν τον 34χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ. Εξετάζεται εάν τα ευρήματα ανήκουν στον αγνοούμενο ή στον φίλο του, ο οποίος είχε βγει στην ακτή και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο 34χρονος πιλότος, έμπειρος στις καταδύσεις, είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με φίλο του, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές όταν χάθηκε η επαφή μαζί του.

Τις προηγούμενες ημέρες, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Η επικινδυνότητα του «Πηγαδιού του Διαβόλου»

Πρώην δύτης, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε επιχείρηση στο «Πηγάδι του Διαβόλου» το 1978, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας την εμπειρία του και τονίζοντας την επικινδυνότητα του σημείου. Είχε τότε εντοπίσει τα οστά ενός εκ των Αμερικανών δυτών που είχαν χαθεί εκείνη την περίοδο.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη βουτιά αυτή μήπως τους βρούμε και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες της περιοχής, σημείωσε: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».

Για τον αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια, ο ίδιος εκτίμησε πως «θεωρώ πως πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο και τον τράβηξε μέσα».

Όσοι έχουν κινηθεί στη σήραγγα αναφέρουν ότι αρχικά κινείται οριζόντια, αλλά στη συνέχεια αποκτά απότομη κλίση προς τα κάτω, με πολύ ισχυρά ρεύματα που καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το τραγικό περιστατικό του 1978

Τον Σεπτέμβριο του 1978, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού, ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ, μαζί με την 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη θαλάσσια τρύπα, αλλά εξαφανίστηκαν.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα, ενώ τα οστά τους εντοπίστηκαν τελικά το 2007 και ταυτοποιήθηκαν το επόμενο έτος.

Τα λείψανα βρέθηκαν σε σχισμές της υποθαλάσσιας σήραγγας, όπου τους είχε παρασύρει το ισχυρό ρεύμα, μέχρι που εξαντλήθηκε το οξυγόνο τους.