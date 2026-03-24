Οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν ηχηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν «συνωμοσίες του εχθρού». Το μήνυμα των Ιρανών συνοδεύτηκε από απειλές για μαζική κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι είναι έτοιμοι να ρίξουν στη μάχη έως και ένα εκατομμύριο στρατιώτες, εάν κριθεί αναγκαίο. Όπως αναφέρουν, η συμμετοχή τους θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στο πεδίο.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘διαπραγματεύεται’ με τους άθλιους και παιδοκτόνους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Οι κύριες μονάδες μάχης των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπάσιτζ ενός Εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Η είσοδός τους, εάν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς», αναφέρεται στο μήνυμα των IRGC.

Σε άλλο σημείο, το μήνυμα συνεχίζει: «Οι συνωμοσίες του εχθρού για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου τις επόμενες ώρες δεν κρύβονται από τα μάτια των Φρουρών της Επανάστασης. Το σοβαρό πλήγμα του Ιράν θα πέσει στους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους οποιουδήποτε επιπέδου επιθετικότητας και εγκλήματος σε λιγότερο από μια στιγμή».

Αμερικανική θέση για τη συνέχιση των επιθέσεων

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Semafor που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η παύση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά άλλων στόχων.

«Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor, διευκρινίζοντας πως η παύση δεν αφορά στρατιωτικές υποδομές ή τη βιομηχανική βάση άμυνας του Ιράν.

Όπως σημειώνεται, «δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχισθούν».

Η Semafor προσθέτει ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ η ιρανική πλευρά διέψευσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί «παραγωγικών» επαφών, κάνοντας λόγο για fake news.