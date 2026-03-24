Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο πρώην τεχνικός του Άρη θα συνεχίσει να καθοδηγεί την Κύπρο τόσο στο Nations League όσο και στα προκριματικά του Euro 2028, που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Ο 54χρονος προπονητής ήρθε σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για νέο τριετές συμβόλαιο, διατηρώντας τον ρόλο του στην ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Άκης Μάντζιος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική ομάδα της Κύπρου , παραμένοντας στον πάγκο της μέχρι το 2029.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ομοσπονδιακού μας προπονητή είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η ΚΟΠ εκτιμώντας το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Μάντζιος και θέλοντας να του δείξει έμπρακτα την στήριξη και την εμπιστοσύνη της, προχώρησε σε πρόωρη επέκταση του σύμβολαίου του καθώς και των συνεργατών του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εθνική μας θα πορευτεί με τον κ. Μάντζιο στην τεχνική της ηγεσία στο Nations League 2026 – 2027, τα προκριματικά του EURO 2028 και το Nations League 2027 – 2028. Την συμφωνία με τον Απόστολο Μάντζιο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής πριν την έναρξη της σημερινής πρώτης προπόνησης για τα φιλικά με Λευκορωσία (26 Μαρτίου) και Μολδαβία (30 Μαρτίου)».

Όσα δήλωσε ο Μάντζιος:

«Υπήρχε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για ανανέωση. Είμαστε και οι δύο χαρούμενοι. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και το Δ.Σ. Να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να έχουμε την ίδια διάθεση με τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Από τη στιγμή που υπογράφεις ένα συμβόλαιο υπάρχουν υποχρεώσεις. Δεν μας προβληματίζουν οι στόχοι και οι απαιτήσεις. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια καλή βάση από την προηγούμενη διοργάνωση, όπου είχαμε μια καλή παρουσία. Μπορούμε κάθε διοργάνωση να γινόμαστε καλύτεροι. Να έχει μια συνέχεια η Εθνική, ανεξαρτήτως τι θα καταφέρουμε. Να είμαστε μέχρι τέλους μέσα σε κάθε στόχο μας. Να έχουμε σταθερή παρουσία και καλή εικόνα σε κάθε διοργάνωση».