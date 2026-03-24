Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Ζοάν Λαπόρτα, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ρωτήθηκε για τον Γιόχαν Κρόιφ.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Ολλανδού, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στον σύλλογο, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και από την αντίδραση του Λαπόρτα. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε πως ο Κρόιφ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του εξακολουθεί να «ζει» καθημερινά μέσα στην ομάδα.

Τα λόγια του συνοδεύτηκαν από έντονη συγκίνηση, με τον Λαπόρτα να λυγίζει μπροστά στις κάμερες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το βαθύ δέσιμο που υπάρχει με τη μορφή που άλλαξε την ιστορία της Μπαρτσελόνα.

