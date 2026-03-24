Τα πλέι οφ διατηρούν «ζωντανές» τις ελπίδες του Άρη για την κατάκτηση της 5ης θέσης, ακόμη και μέσω της διαδικασίας τoυ 5-8. Πρόκειται για έναν στόχο που, ακόμη κι αν επιτευχθεί, δεν αλλάζει τη γενική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τη φετινή πορεία της ομάδας. Ένας στόχος που και αυτός πλέον κρίνεται αρκετά δύσκολος. Οχι βαθμολογικά, αλλά με βάση την εικόνα της.

Η σεζόν για τους «κιτρινόμαυρους» κρίνεται αποτυχημένη, καθώς οι βασικοί στόχοι της εισόδου στην τετράδα και της διάκρισης στο Κύπελλο χάθηκαν από νωρίς. Ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που πλέον τίθεται σε κίνδυνο και η 5η θέση, η οποία τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν δεδομένη.

Η χειρότερη συγκομιδή της 8ετίας

Ο Άρης έκλεισε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του από το 2018, ακόμη χαμηλότερη και από τους 34 βαθμούς της αγωνιστικής περιόδου 2019-20. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν είχε πέσει κάτω από τους 40 βαθμούς στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

Την περασμένη σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ολοκληρώσει τη regular season με 42 βαθμούς, απέχοντας μόλις τέσσερις από την 4η θέση. Φέτος βρίσκονται 12 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και… 19 πίσω από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Επίθεση… που θέλει να ξεχάσει!

Παρότι η σεζόν έχει ακόμα έξι ματς, δύσκολα ο Αρης θα στρώσει στατιστικά τα νούμερα της επίθεσής του. Και δύσκολα θα ξεχαστεί το 20 γκολ ενεργητικό σε 26 παιχνίδια πρωταθλήματος. Με 1 γκολ ανά 16,74 τελικές προσπάθειες και τον Λορέν Μορόν να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με μόλις τέσσερα γκολ!

Η «πληγή» του Βικελίδης

Ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη φέτος ήταν η έδρα του, όπου ναι μεν συγκέντρωσε τους 15 από τους 30 βαθμούς του αλλά μετα βίας ξεπέρασε το 1/3 των 39 διαθέσιμων βαθμών.

Οι «κιτρινόμαυροι»… κατάφεραν να πανηγυρίσουν μόλις δύο νίκες στην έδρα τους για το πρωτάθλημα. Το 2-0 επί του Βόλου στην πρεμιέρα και το 2-1 επί της ΑΕΛ Novibet τον περασμένο Νοέμβριο. Μπορεί η ήττα από τον ΟΦΗ να ήταν μόλις η δεύτερη φέτος στο «Βικελίδης» – η πρώτη από τον Παναιτωλικό τη 2η αγωνιστική- αλλά μετρούν πολλές ισοπαλίες και αρκετούς πεταμένους βαθμούς με μικρομεσαίες ομάδες στο σπίτι τους.

Νούμερα τα οποία κάνουν τον στόχο της 5ης θέσης να φαντάζει αρκετά δύσκολος. Ένας Άρης που κέρδισε μόλις έξι ματς στην κανονική διάρκεια, να φτάσει στον ίδιο αριθμό ή έστω στις πέντε στα έξι ματς που απομένουν ως το φινάλε της σεζόν.