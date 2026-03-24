Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Τρίτης (24/03) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ-Θανί.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Λίβανο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και στις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και προώθηση της διπλωματίας, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στον διάλογο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα της περιοχής και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.