Ο Γιάννος βλέπει τη συμφορά να έρχεται και προσπαθεί να την αποτρέψει στο όγδοο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22:10.

Όταν οι τρεις κεντρικοί ήρωες συναντώνται και πάλι στον ίδιο τόπο, η αλήθεια αναδύεται αμείλικτη. Η στιγμή της καταδίκης πλησιάζει για όσους παρασύρθηκαν από τα ένστικτά τους και αγνόησαν τους αυστηρούς κανόνες της κοινωνίας. Ποιος θα αναλάβει τελικά να σηκώσει το βάρος της ευθύνης;

Τι θα δούμε στο όγδοο επεισόδιο:

Επεισόδιο 8 (Παρασκευή 27 Μαρτίου)

Η Μαργαρίτα, παρασυρμένη από το πάθος, συναντιέται κρυφά με τον Πέτρο στο καλύβι του κάμπου. Η Βενέτα, απελπισμένη, προσπαθεί να αποτρέψει τον γιο της από αυτή τη σχέση, ζητώντας τη βοήθεια της Στεφανίας. Ο Γιάννος συντετριμμένος, προσπαθεί να πείσει τον Πέτρο να σταματήσει και συγχρόνως προειδοποιεί και τη Μαργαρίτα για το επικίνδυνο μονοπάτι που έχει πάρει.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

