Μετά από δέκα χρόνια απουσίας από τον κινηματογράφο, ο Τομ Φορντ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Cry to Heaven» στη Ρώμη, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή του πίσω από την κάμερα.

Η παραγωγή, η οποία διήρκεσε δέκα εβδομάδες, περνά πλέον στο στάδιο του post-production, με τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα αποτελεί διασκευή του ομώνυμου ιστορικού μυθιστορήματος της Αν Ράις (Anne Rice), που κυκλοφόρησε το 1982. Σύμφωνα με το World of Reel, πρόκειται για ένα σκοτεινό δράμα που μεταφέρει τους θεατές στη Βενετία και τη Νάπολη του 18ου αιώνα, εστιάζοντας στις παράλληλες ζωές ενός Βενετού ευγενή και ενός ευνουχισμένου τραγουδιστή της όπερας από την Καλαβρία, οι οποίες διασταυρώνονται απροσδόκητα.

Ένα εντυπωσιακό καστ με την Adele στο ντεμπούτο της

Ο Φορντ έχει συγκεντρώσει ένα πολυσυζητημένο καστ, στο οποίο ξεχωρίζει η Adele, που κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός. Μαζί της συμμετέχουν οι Νίκολας Χολτ (Nicholas Hoult), Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson), Κιαράν Χάιντς (Ciarán Hinds), Τζορτζ ΜακΚέι (George MacKay), Μαρκ Στρονγκ (Mark Strong), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Πολ Μπέτανι (Paul Bettany), Όουεν Κούπερ (Owen Cooper), Χάντερ Σέιφερ (Hunter Schafer), Θάντι Νιούτον (Thandiwe Newton), Θεοντόρ Πέλεριν (Théodore Pellerin), Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Daryl McCormack), Κάσιαν Μπίλτον (Cassian Bilton), Χουκ Χανεμαν (Hauk Hannemann) και Λουξ Πασκάλ (Lux Pascal).

Η ταινία επανασυνδέει τον σχεδιαστή και σκηνοθέτη με δύο από τους πιο γνωστούς συνεργάτες του: τον Τέιλορ-Τζόνσον, που είχε εμφανιστεί στο Nocturnal Animals, και τον Φερθ, πρωταγωνιστή του A Single Man.

Η νέα δημιουργική πορεία του Τομ Φορντ

Πριν από δύο χρόνια, ο Φορντ είχε δηλώσει στο περιοδικό GQ ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τον χώρο της μόδας για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο σινεμά. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω να περάσω τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής μου κάνοντας ταινίες. Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πω αντίο στη μόδα».

Και πρόσθεσε: «Η μόδα είναι ένα παιχνίδι για νεότερους», επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να επικεντρωθεί στην τέχνη της κινηματογραφικής αφήγησης, με το «Cry to Heaven» να αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της νέας δημιουργικής εποχής.