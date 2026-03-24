Ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψαν σοβαρή υπόθεση απάτης, εντοπίζοντας έξι εκπαιδευτήρια που εξέδιδαν πλαστά πτυχία και εξαπατούσαν τους πελάτες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής εισαγγελέα.

Τα εκπαιδευτήρια λειτουργούσαν στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσέφεραν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από τη δραστηριότητα αυτή, οι επιχειρήσεις φέρονται να αποκόμισαν παράνομα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ για τα έτη 2024, 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου. Τα ποσά αυτά προήλθαν από την παροχή ανυπόστατων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την έκδοση πλαστών τίτλων.

Φορολογικές παραβάσεις και μη απόδοση ΦΠΑ

Πέραν της απάτης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν και εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Από το 2020 έως σήμερα, τα συγκεκριμένα εκπαιδευτήρια είχαν εκδώσει περισσότερα από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων, διαχειριστών και υπευθύνων των επιχειρήσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.