«Μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στην ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ το 7χρονο αγόρι από τη Βέροια, που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) την ώρα που έπαιζε σε πάρκο της πόλης.

Το παιδί που είχε πάει στο πάρκο με τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του, έπαιζε κρυφτό, σκόνταψε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Το μωρό βγήκε να παίξει κρυφτό με τον αδελφό του και ένα φιλαράκι του. Κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και ψάχνοντας να τους βρει, σκόνταψε σε ένα κλαδί, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του», είπε ο πατέρας του 7χρονου μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. «Το παιδί είναι στην εντατική. Είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε, πως το ασθενοφόρο έφτασε αμέσως στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Όπως είπε, το πάρκο είναι επικίνδυνο, καθώς έχει παντού τσιμέντο.