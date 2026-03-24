Δύο δέματα με κλοπιμαία μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Europol. Ο έλεγχος αφορούσε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο είχε φτάσει πρόσφατα στο λιμάνι.

Την επιχείρηση διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών. Το εμπορευματοκιβώτιο, που έφερε σημαία Πορτογαλίας, είχε καταπλεύσει στο λιμάνι το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν δύο δέματα τα οποία περιείχαν πλήθος αντικειμένων: έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, 12 ρολόγια χειρός, 8 γυναικείες τσάντες, 19 παντελόνια, 12 μπλούζες, 7 μπουφάν, μία αθλητική ζακέτα, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα καπέλο, 5 αρώματα και 3 υφασμάτινες θήκες μεταφοράς.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Λεμεσού Κύπρου, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής των κλοπιμαίων στους νόμιμους κατόχους τους.