Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας, το οποίο θα διαρκέσει έως και το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της ηρεμίας των πολιτών, η αποφυγή θορύβων είναι υποχρεωτική από τις 3:00 έως τις 5:30 το μεσημέρι και από τις 23:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί.

Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου, με ανάλογους περιορισμούς για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ηρεμίας στις κατοικημένες περιοχές.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση. Επίσης, απαγορεύονται οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις εκδηλώσεις και οι χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχες δραστηριότητες σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, απαγορεύονται τα θορυβώδη παιχνίδια και οι έντονες συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, όπως και οι διαπληκτισμοί ή οι θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται επίσης η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και η λειτουργία οχημάτων που προκαλούν ενόχληση, καθώς και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.