- Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ημέρα για το τέλος του πολέμου – Τι αναφέρουν ισραηλινές πηγές
- Axios: Με ποιον Ιρανό ηγέτη θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ – Πιθανή συνάντηση στο Πακιστάν
- Βουτιά στις τιμές πετρελαίου και άνοδος μετοχών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
- Τραμπ: Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία, θα μπορούσε να συναφθεί σε πέντε μέρες ή και λιγότερο
- Τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν παίρνουν αναβολή για 5 μέρες – Ποια η προϋπόθεση
- Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ
- Το Ιράν αρνήθηκε ότι χτύπησε με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και μιλά για προβοκάτσια
- Νέες απειλές Ιράν: Θα τοποθετήσουμε νάρκες στον Περσικό Κόλπο
- Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν από τον Τραμπ, «ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ»
- Σφοδρός αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν, μπαράζ Ιρανικών επιθέσεων και στο Ισραήλ.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές προς το Ιράν πως αν δεν «ανοίξουν» τα Στενά του Ορμούζ θα ισοπεδώσουν τους σταθμούς ενέργειας της χώρας.
- Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και θα εξαπολύσει αντίποινα εναντίον ενεργειακών και υδάτινων υποδομών της περιοχής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
- Την ίδια στιγμή, ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τη γέφυρα Κασιμίγια στο νότιο Λίβανο. Ο πρόεδρος Joseph Aoun χαρακτήρισε την επίθεση ως «προοίμιο χερσαίας εισβολής», υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η απειλή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις διεθνείς ροές πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία.
Politico: Πώς οι δύο πόλεμοι του Ιράν και της Ουκρανίας μπορεί να φέρουν ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ
Ο μεγαλύτερος φόβος των ευρωπαίων ηγετών είναι ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν θα μπορούσε να τον οδηγήσει να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη εκφράζουν ανησυχία πως ο αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να τιμωρήσει τους ευρωπαίους συμμάχους του για την απροθυμία τους να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, διακόπτοντας την […]
Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους – Πώς αποκαλύπτουν τα μυστικά μιας ολόκληρης πόλης
Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στο Σκιέν της Νορβηγίας, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν τρία εξαιρετικά καλοδιατηρημένα δρύινα βαρέλια του 17ου αιώνα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις πρώιμες βιομηχανικές πρακτικές της πόλης. Τα ευρήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό Τόργκατα, φέρνοντας στο φως μια σπάνια εικόνα της […]
Κολομβία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες (video)
Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ημέρα για το τέλος του πολέμου – Τι αναφέρουν ισραηλινές πηγές
Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ισραηλινή πηγή υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο την 9η Απριλίου για τη λήξη του πολέμου, αφήνοντας ένα περιθώριο ημερών για τις εχθροπραξίες και τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Ynet. Κατά την ίδια πηγή, επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός της […]
Axios: Με ποιον Ιρανό ηγέτη θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ – Πιθανή συνάντηση στο Πακιστάν
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ και το προσωρινό πάγωμα των βομβαρδισμών στο Ιράν. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι δύο κορυφαίοι απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες με την Τεχεράνη και βρέθηκε κοινό έδαφος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το πρόσωπο που φέρεται να εκπροσώπησε […]