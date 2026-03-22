Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στο Ντε Μινόρ, που τον κέρδισε με σετ 2-0, εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» του Miami Open, εκεί που θα βρει αντιμέτωπο τον Άρθουρ Φις.

Η μεταξύ τους αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3), ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να επικρατήσει για πρώτη φορά του 21χρονου Γάλλου, μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, με την πιο πρόσφατη να σημειώνεται το 2025 και στο Italian Open.

Ο νικητής θα περάσει στη φάση των «16», όπου θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης του Ιταλού, Ματέο Μπερετίνι με τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό.