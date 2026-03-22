Η διεθνής κινηματογραφική σκηνή αποκτά ελληνική παρουσία με τη συμμετοχή του Κίμωνα Κουρή στην πολυσυζητημένη ταινία «The Riders», όπου πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Ελλάδας, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Νέα Μάκρη, η πλατεία Κοτζιά, το Μενίδι και η Πεντέλη, προσδίδοντας στη χώρα μας ξεχωριστή θέση σε μια φιλόδοξη διεθνή δημιουργία.

Ο Κίμων Κουρής, μαζί με τη Λάρα Πάλβερ, συμμετέχουν σε ένα πολυπληθές καστ που περιλαμβάνει τους Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που κυκλοφόρησε το 1994, και αφηγείται την ιστορία του Scully, ενός Αυστραλού που ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε.

Η παραγωγή υπόσχεται να συνδυάσει την ένταση ενός ταξιδιού αναζήτησης με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι ρόλοι του Κουρή και της Πάλβερ παραμένουν προς το παρόν μυστήριο, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Σκηνοθεσία και παραγωγή υψηλών προδιαγραφών

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ, ενώ το σενάριο προσαρμόζει ο Ντέιβιντ Κατζάνικ. Την παραγωγή αναλαμβάνουν ο Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Μάικλ Πρους για τη Scott Free, σε συνεργασία με τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ και Ντέντε Γκάρντνερ για την Plan B Entertainment. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την A24, η οποία έχει αναλάβει και τη διεθνή διανομή.

Η παρουσία μεγάλων ονομάτων του Hollywood και το πολυσύνθετο καστ δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή ελληνικών τοποθεσιών προσδίδει μοναδικό χρώμα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Οι σκηνές που γυρίζονται στην Ελλάδα ολοκληρώνονται με τον Brad Pitt να βρίσκεται τις προηγούμενες ημέρες στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Παλαιά Πεντέλη, σηματοδοτώντας το τέλος της παραγωγής στη χώρα μας.