Σε κινηματογραφικό πλατό μετατράπηκε το λιμάνι του Λαυρίου, καθώς η μεγάλη παραγωγή της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ συνεχίζει τα γυρίσματά της στη χώρα μας.

Ο διάσημος ηθοποιός, μετά από στάσεις σε Ύδρα, Χαλκίδα και στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου για μια σειρά απαιτητικών σκηνών που γυρίστηκαν πάνω σε πλοίο. Η περιοχή μεταμορφώθηκε πλήρως για τις ανάγκες της ταινίας The Riders, με το πλοίο Aqua Blue να λειτουργεί ως βασικό σκηνικό για το πολυπληθές κινηματογραφικό συνεργείο.

Ο φακός κατέγραψε τον Πιτ να βρίσκεται στο κατάστρωμα μαζί με τη νεαρή συμπρωταγωνίστριά του, η οποία υποδύεται την κόρη του χαρακτήρα του. Στη σκηνή συμμετείχαν και δεκάδες κομπάρσοι, σε μια δραματική στιγμή του ταξιδιού του πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.

Η ιστορία πίσω από την ταινία

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, το οποίο είχε προταθεί για το Booker Prize. Η ιστορία ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη μαζί με την οικογένειά του για μια νέα αρχή.

Όταν όμως η σύζυγός του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, εκείνος ξεκινά ένα αγωνιώδες ταξίδι αναζήτησης μαζί με τη μικρή του κόρη. Η πλοκή εξελίσσεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κινηματογραφικής διαδρομής.

Το ενδιαφέρον των κατοίκων

Η παρουσία του σταρ στο Λαύριο δεν πέρασε απαρατήρητη. Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο λιμάνι, προσπαθώντας να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό ή να εξασφαλίσουν μια φωτογραφία.

Στην Ελλάδα βρίσκεται επίσης και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, ενώ το ζευγάρι διαμένει σε πολυτελή θαλαμηγό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Στην παραγωγή συμμετέχει και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, Άρης Κοντός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένες σκηνές δράσης.

Με το Λαύριο να αποτελεί μία από τις τελευταίες στάσεις των γυρισμάτων στην Ελλάδα, η διεθνής παραγωγή ολοκληρώνει την παρουσία της στη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε δημοφιλή προορισμό για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.