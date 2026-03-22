Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Λιάνα Σπυροπούλου για λογαριασμό της γερμανικής εφημερίδας «BILD». Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο διεθνών εντάσεων, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Στρατηγός Χούπης αναφέρθηκε στους κινδύνους του πολέμου, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, στις μεταναστευτικές ροές και στην ασφάλεια της Ελλάδας. Τόνισε ότι η χώρα παραμένει ασφαλής για τους Γερμανούς τουρίστες, τους οποίους χαρακτήρισε «αδέρφια» των Ελλήνων.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος του Ισραήλ

Απαντώντας στο ερώτημα αν η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, ο Στρατηγός σημείωσε: «Είναι μια δύσκολη απάντηση. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να περιοριστεί». Επισήμανε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε ως απάντηση στις επιθέσεις που δεχόταν το Ισραήλ και υπογράμμισε πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψη την απειλή του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο» με στόχο την εξουδετέρωση απειλών που επηρεάζουν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τη διεθνή σταθερότητα. Όπως είπε, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones τύπου Shahed δεν στρέφονται μόνο κατά του Ισραήλ αλλά και εναντίον αραβικών χωρών και συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης

Ο Α/ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι «καλά προετοιμασμένο» για κάθε ενδεχόμενο, καθώς διαθέτει νέα περιφερειακά και αμυντικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη ρωσική απειλή αλλά και νέες μορφές υβριδικού πολέμου. «Η συναίνεση μεταξύ των 32 μελών είναι δύσκολη, αλλά η ενότητα είναι απαραίτητη», τόνισε.

Όσον αφορά την Ευρώπη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «είναι προετοιμασμένη» μετά την εμπειρία της Ουκρανίας. Επισήμανε επίσης τη σημασία της υποστήριξης της Κύπρου, αναφέροντας πως «όλοι όσοι παραβιάζουν την Κύπρο παραβιάζουν την Ευρώπη».

Η άμυνα της Ελλάδας και η προστασία της Κύπρου

Σχετικά με την ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Στρατηγός ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή. «Έχουμε αναπτύξει μέτρα αεράμυνας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Κάρπαθο, στη Σούδα και σε άλλες περιοχές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βοηθά ενεργά την Κύπρο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Αναφορικά με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, εξήγησε πως πρόκειται για μια «πολύ κρίσιμη απόφαση» και ότι η αποτροπή είναι το κλειδί ώστε να μη χρειαστεί η ενεργοποίησή του. «Μερικές φορές πρέπει να είσαι προληπτικός», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταναστευτικές ροές και ασφάλεια

Ο Στρατηγός Χούπης δήλωσε ότι η Ελλάδα «εξετάζει όλα τα σενάρια» σε περίπτωση νέου προσφυγικού κύματος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός και στενή συνεργασία με την Τουρκία, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο ζήτημα τις ροές από τη Βόρεια Αφρική.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διείσδυσης εξτρεμιστών μέσω μεταναστευτικών ροών, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα με τη συνεργασία της αστυνομίας, των μυστικών υπηρεσιών, της Frontex, της Interpol και της Europol.

Η ασφάλεια των τουριστών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σε ερώτηση για την ασφάλεια της Ελλάδας ενόψει της τουριστικής περιόδου, ο Στρατηγός Χούπης διαβεβαίωσε: «Όλοι όσοι θα έρθουν στην Ελλάδα θα απολαύσουν ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον». Εξήγησε ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να βρίσκονται σε «ετοιμότητα πέντε λεπτών» σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

«Αυτό είναι σαφές και το επισημαίνω ξανά επειδή με ρωτούν ορισμένοι από τους συμμάχους μας. Ναι, έχουμε στην Πολεμική Αεροπορία σε ετοιμότητα 5 λεπτών. Όχι μόνο σε μία περιοχή. Τα F-16 μας στην Κύπρο βρίσκονται επίσης σε πεντάλεπτη ετοιμότητα» είπε.

Η Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

Τέλος, σχετικά με την Ουκρανία, ο Στρατηγός τόνισε ότι ειρηνευτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτυχθούν μόνο «όταν υπάρξει ειρήνη». Υπογράμμισε τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ στις διαδικασίες εκπαίδευσης και ανοικοδόμησης μετά τη σύγκρουση.

«Υποστηρίζουμε πλήρως την Ουκρανία», είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μια στρατηγική αναθεωρητισμού» που θυμίζει, όπως ανέφερε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα από ορισμένους γείτονες.