Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα από τον πιλότο της ομάδας Ζεύς κορυφώθηκε η εντυπωσιακή επίδειξη στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της επετειακής παρέλασης για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο.

Ο πιλότος, απευθυνόμενος στο πλήθος, δήλωσε με συγκίνηση: «Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους». Τα λόγια του προκάλεσαν έντονη συγκινησιακή φόρτιση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι χειροκροτούσαν θερμά τόσο τον ίδιο όσο και όλους τους συμμετέχοντες στη στρατιωτική παρέλαση στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Το Μεσολόγγι για πρώτη φορά στην ιστορία του πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση για να τιμήσει την 25η Μαρτίου 1821.

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στην περιοχή της Ανατολικής Περιμετρικής Κλείσοβας, πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) η επετειακή παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε η παρουσία του ιστορικού Λαβάρου της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων.