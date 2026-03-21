Ιρανική πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο την αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή συνεχίζεται.

Όπως μεταδίδουν πηγές που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους, κανένας από τους πυραύλους δεν πέτυχε τον στόχο του. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι ένας από τους πυραύλους παρουσίασε δυσλειτουργία, ενώ ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε αναχαιτιστικό πύραυλο SM-3 κατά του άλλου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η αναχαίτιση ήταν επιτυχής.

Επίδειξη ισχύος από την Τεχεράνη

Οι εκτοξεύσεις θεωρούνται από τη WSJ ως μια σημαντική προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη στρατιωτική του εμβέλεια πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή και να απειλήσει τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αξιωματούχος που μίλησε στο CNN περιέγραψε τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία ως κρίσιμο στρατιωτικό ορμητήριο των ΗΠΑ για επιχειρήσεις εκτός συνόρων, καθώς και ως βασικό αεροδρόμιο για τον στόλο βαρέων βομβαρδιστικών του αμερικανικού στρατού.

Ανησυχία για τις δυνατότητες των ιρανικών πυραύλων

Ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς, πρώην διοικητής της Διοίκησης Ενωμένων Δυνάμεων, δήλωσε ότι η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποδεικνύει πως οι πύραυλοι του Ιράν είναι «πιο ισχυροί από ό,τι αρχικά εκτιμούσαμε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Today», ο Σερ Ρίτσαρντ σημείωσε: «Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι οι πύραυλοι του Ιράν είχαν βεληνεκές 2.000 χλμ., ενώ το Ντιέγκο Γκαρσία απέχει 3.800 χλμ. από το Ιράν».

Άγνωστος ο τύπος του πυραύλου

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιον τύπο πυραύλου χρησιμοποίησε το Ιράν για την επίθεση. Η Τεχεράνη έχει στο παρελθόν υποστηρίξει ότι οι νεότερες εκδόσεις του Khorramshahr, πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς με εμβέλεια 1.000 έως 2.000 χιλιομέτρων, θα μπορούσαν να φτάσουν στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η εμβέλεια του Khorramshahr μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με τη χρήση μικρότερης κεφαλής, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις πραγματικές δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου.