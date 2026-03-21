Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» για τη συγκλονιστική εξομολόγηση που έκανε για την κακοποίηση που είχε βιώσει από τον πρώην σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε πως χρειάστηκε πολλή δουλειά με τον εαυτό της και αρκετός χρόνος για να μπορέσει να μιλήσει για την κακοποίηση που είχε βιώσει στο παρελθόν.

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκατοντάδες γυναίκες που μου έχουν στείλει μηνύματα. Εμένα όλη αυτή η ιστορία, που πραγματικά από μία εξομολόγηση έτσι καρδιάς έγινε ένα απίστευτο κύμα αγάπης, μου ‘χει δώσει μία ώθηση να κάνω κάτι, το οποίο θα στηρίζει τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία ή κακοποίηση. Έμπρακτα. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω τις επόμενες ημέρες, να βρεθώ με ανθρώπους που έχουνε τη διάθεση να βοηθήσουνε και να δημιουργήσουμε κάτι, ώστε να στηρίξουμε όλες αυτές τις γυναίκες που θέλουν, ζητούνε βοήθεια και δεν μπορούν να τη βρουν. Εγώ προσωπικά είμαι εδώ για εκείνες και το λέω και στις ίδιες μέσα από τις προσωπικές μας συζητήσεις.

Δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε πολλή δουλειά με τον εαυτό μου. Είχα βεβαίως βοήθεια από τον πνευματικό μου, από αρκετούς ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Σήμερα όμως είμαι μία άλλη γυναίκα. Δεν είμαι αυτή που ήμουν πριν είκοσι χρόνια. Είμαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, μια γυναίκα που σέβομαι τον εαυτό μου πάνω από όλα, με αξιοπρέπεια, και δεν αφήνω τίποτα και κανέναν να με προσβάλει και να με μειώσει. Το πιο σημαντικό είναι τα λόγια του γιου μου. Για μένα, το ότι μου είπε το παιδί μου ότι «είμαι πολύ περήφανος για σένα μητέρα», από κει και πέρα τελειώνουνε για μένα όλα».

«Εγώ πάντα με τα παιδιά μου προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Όταν λοιπόν θεώρησα εγώ ως μητέρα σωστό, απ’ τη στιγμή που το παιδί μου μεγάλωσε, να συζητήσω μαζί του κάποια πράγματα, πρώτα εγώ να τα μάθει από μένα ώστε να μην τα ακούσει από αλλού, το έκανα. Και έτσι το παιδί μου γνωρίζει τα πάντα. Και εννοείται το είδατε και εσείς ότι ήτανε εκεί στη συνέντευξη. Έχουμε μία υπέροχη σχέση και αυτό οφείλεται στην ειλικρίνεια που υπάρχει μεταξύ μας» τόνισε.

Σε σχέση με τα σχόλια που ειπώθηκαν ότι είναι προσβολή της μνήμης του νεκρού τα όσα ακούγονται σήμερα, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του απάντησε: «Το μόνο που θέλω να πω είναι, ποτέ δεν αποτρέπουμε μία γυναίκα απ’ το να μιλήσει για κακοποίηση. Μία γυναίκα όποτε αισθανθεί έτοιμη, όποτε αισθανθεί ώριμη, όποτε αισθανθεί να μη φοβάται και να μην έχει ενοχές και να μην ντρέπεται κυρίως, Το διάβασα δυστυχώς σε πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες που μου έχουνε στείλει, ότι «ντρέπομαι να το πω στους γονείς μου, ντρέπομαι να το πω στη φίλη μου». Δεν υπάρχει καμία ντροπή. Εμείς δεν είμαστε αυτές που πρέπει να ντρεπόμαστε, οι άλλοι πρέπει να ντρέπονται που κακοποιούν. Δεν με ενδιαφέρει, γενικά σαν άνθρωπο, δεν με αγγίζει τίποτα από τα κακόβουλα σχόλια ή από το οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να βγει και να πει».

Ενώ για τη δήλωση της Πόπης Μαλιωτάκη, της πρώην γυναίκας του συντρόφου της, είπε: «Δεν σχολιάζω κανέναν και καμία δήλωση και ασχολούμαι μόνο με πράγματα που με αφορούν. Το τι βγαίνει ο καθένας και λέει που δεν γνωρίζει για την προσωπική μου ζωή, μου είναι παντελώς αδιάφορο».

«Υπάρχουν μάρτυρες που γνωρίζουν τα όσα εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη»

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Πρόκειται για μία προσωπική αφήγηση, για προσωπικά βιώματα της κυρίας Αγγελικής Ηλιάδη. Είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει στα πλαίσια της συνέντευξής της. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά με οποιαδήποτε αφορμή για πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Θα πρέπει για να έχουμε προσβολή μνήμης νεκρού να υπάρχει κακόβουλη, βάναυση, συκοφαντική αναφορά στη μνήμη αυτού που έχει φύγει από τη ζωή. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη αφορούσε την ίδια την Αγγελική Ηλιάδη και τα προσωπικά βιώματα που βίωσε. Δεν αποτελούσε συγκεκριμένη αναφορά ή αφιέρωμα ή προσωπογραφία του αείμνηστου Λαζαρίδη. Αναφέρθηκε σε διάφορα γεγονότα της προσωπικής της ζωής, μεταξύ των περισσοτέρων ήταν και αυτό. Η θέση μας είναι πάγια, ότι έχει κάθε δικαίωμα όχι μόνον η κυρία Αγγελική Ηλιάδη, αλλά και κάθε γυναίκα να αναφερθεί δημόσια σε ανάλογα περιστατικά, σε ανάλογα βιώματα που αφορούν την προσωπική της ζωή και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να της αφαιρέσει αυτό το νόμιμο, αναφαίρετο, δικαίωμά της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησαν οι απειλές για προσφυγή σε νόμιμα μέσα, σε δικαστικές ενέργειες και όλα τα συναφή, πριν ακόμη καλά-καλά βγει στον αέρα το σύνολο της συνέντευξης, όταν είχαν βγει μόνον κάποια αποσπάσματα και ξεκίνησε η σχετική συζήτηση για τις αναφορές που περιλαμβάνονταν στα αποσπάσματα αυτά. Της ασκήθηκε δηλαδή και πίεση ώστε να ματαιωθεί η δημοσίευση της συνέντευξης και να ματαιωθεί συνολικά η δημόσια αναφορά στα προσωπικά της βιώματα».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως υπάρχουν μάρτυρες που γνωρίζουν τα όσα εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη. «Είναι χαρακτηριστικό και έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την κυρία Ηλιάδη αλλά και σε εμένα, το γεγονός ότι πάρα πολλά άτομα, μετά τη δημοσίευση του θέματος, έχουν δηλώσει τηλεφωνικά προς την ίδια τη διάθεσή τους, την απόλυτη προθυμία τους να καταθέσουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί, πράγματα τα οποία πολύ καλά γνώριζαν και ήταν και δικό τους βίωμα από ιδία αντίληψη. Είναι μάρτυρες που γνώριζαν από πρώτο χέρι, όλα αυτά τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη συνέντευξη της κυρίας Ηλιάδη. Μάλιστα πολλοί είναι και πρόσωπα με τα οποία χώρισαν οι επαγγελματικοί και οι κοινωνικοί δρόμοι και είχανε χρόνια που δεν υπήρχε πλέον η επικοινωνία και παρ’ όλα αυτά, βλέποντας όλο αυτό το δημόσιο διάλογο που άνοιξε, ενεργοποιήθηκαν δηλώνοντας πρόθυμοι να δώσουν κατάθεση για την επιβεβαίωση όλων όσων συμπεριλήφθηκαν στη συνέντευξη.

Στη συνέντευξη ήταν παρών και ο ίδιος ο γιος, συμμετείχε στο πλευρό της μητέρας και φαντάζομαι ότι όλα όσα συμπεριλήφθηκαν στη συνέντευξη αυτή ήταν γνωστά νωρίτερα και απόλυτα αποδεκτά και από τον ίδιο. Όλοι οι ισχυρισμοί πιστοποιούνται και αποδεικνύονται. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός, πληθώρα στοιχείων που δεν αφήνουν καμία πτυχή της υπόθεσης κρυμμένη και όλα θα αποδειχθούνε με τη νόμιμη διαδικασία. Ταυτόχρονα, μελετούμε πολύ προσεκτικά και κάποιες δημόσιες δηλώσεις που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες ήταν πέραν των ορίων. Πέραν των ορίων σε ευπρέπειας και πέραν των ορίων της εξύβρισης. Όπως αναφορές στην ίδια την κυρία Αγγελική Ηλιάδη, στην καριέρα της, τη φύση της σχέσης της, τα κίνητρά της, της σκέψης της, της επιδίωξής της. Θεωρούμε ότι υπερέβησαν τα όρια. Θα υπάρξουνε πραγματικά νόμιμες διαδικασίες».