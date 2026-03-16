Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για την κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 στη Βούλα.

Σε συνέντευξή της στο διαδικτυακό UnBlock Podcast της Ελίνας Παπίλα που προβλήθηκε στην εκπομπή Real View τη Δευτέρα (16/3), η τραγουδίστρια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησε, αποκαλύπτοντας ότι για χρόνια κρατούσε σιωπή λόγω του παιδιού της. Όπως είπε, ο φόβος και η απομόνωση χαρακτήριζαν εκείνη την περίοδο της ζωής της.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης υπήρξε παντρεμένος με την τραγουδίστρια Πόπη Μαλλιωτάκη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Βασίλη. Από τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Μπάμπη.

Όταν η Ελίνα Παπίλα τη ρώτησε αν αισθανόταν ασφάλεια δίπλα στον σύντροφό της, η Ηλιάδη απάντησε: «Φαινόταν έτσι. Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει να μη μιλήσω όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό…». Η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς σταδιακά απομακρύνθηκε από την οικογένειά της και βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα καθεστώς φόβου και ελέγχου.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση. «Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε ακόμη στις επανειλημμένες προσπάθειές της να φύγει, οι οποίες όμως συνοδεύονταν από απειλές και φόβο για τη ζωή της και του παιδιού της.

Η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογήθηκε ότι μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν μπορούσε να μιλήσει δημόσια για όσα είχε βιώσει, καθώς ένιωθε πως δεν ήταν σωστό να εκφραστεί αρνητικά για εκείνον. «Μετά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά», είπε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η τραγουδίστρια τόνισε: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και ζητάνε συγγνώμη… Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».