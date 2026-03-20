Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν από τους πρώτους που αποχαιρέτησαν τον θρυλικό ηθοποιό Τσακ Νόρις, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός ηγέτης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αστέρα των ταινιών δράσης. Στο μήνυμά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Σάρα, συγκλονίστηκαν από την είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις. Τόνισε πως ο ηθοποιός υπήρξε μεγάλος φίλος του Ισραήλ, αλλά και προσωπικός του φίλος, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Τσακ έκανε γνωστές τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία», έγραψε ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία όπου εμφανίζεται αγκαλιά με τον διάσημο ηθοποιό.

Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend. Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world. May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026

Αλλά και υποστηρικτές του Μπενιαμίν Νετανιάχου απέτισαν φόρο τιμής στον Τσακ Νόρις, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη στήριξή του προς το κράτος του Ισραήλ. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση ενός εξ αυτών «ο Τσακ Νόρις υπήρξε σταθερός και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ για δεκαετίες, περιγράφοντάς το ως μια “απίστευτη χώρα”. Ήταν επίσης δημόσιος υποστηρικτής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία».

American legend and close friend of Benjamin Netanyahu, Chuck Norris, has passed away at the age of 86 after being hospitalized. Chuck Norris was a vocal and consistent supporter of Israel for decades, describing it as an incredible country. Norris was a high-profile endorser… pic.twitter.com/K0wX24k5SB — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 20, 2026

Το 2013 ο Τσακ Νόρις είχε κυκλοφορήσει βίντεο, με το οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του προς τον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2015, δημιούργησε νέο βίντεο, καλώντας τους Ισραηλινούς να ψηφίσουν τον Νετανιάχου. Στα μηνύματά του εξήρε την ηγεσία και το θάρρος του Νετανιάχου απέναντι στις «δυνάμεις του κακού», που όπως έλεγε, απειλούσαν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.