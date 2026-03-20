Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών Τσακ Νόρις.

Όπως έγινε γνωστό με ανάρτηση της οικογένειάς του αγαπημένου ηθοποιού του Χόλιγουντ στο επίσημο προφίλ του στο Instagram:

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Ενώ θα θέλαμε να κρατήσουμε τις περιστάσεις ιδιωτικές, να ξέρετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και ένιωθε γαλήνη.

Για τον κόσμο, ήταν ένας καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και ακλόνητη δέσμευση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαρκές αντίκτυπο σε τόσες πολλές ζωές.

Ενώ οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η υποστήριξη που έλαβε από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για αυτόν και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για αυτόν, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του.

Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις προσευχές και την υποστήριξη που του στείλατε.

Καθώς θρηνούμε αυτήν την απώλεια, ζητάμε ευγενικά να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή.

Σας ευχαριστούμε που τον αγαπάτε μαζί μας.

Με αγάπη,

Η οικογένεια Norris».

Ο Αμερικανός ηθοποιός και μάστερ πολεμικών τεχνών, την Πέμπτη (20/3) μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο της Χαβάης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ, ύστερα από ένα απρόσμενο ιατρικό περιστατικό.

Πηγές με γνώση της του θέματος αναφέρουν ότι το συμβάν σημειώθηκε στο νησί Καουάι τις τελευταίες 24 ώρες. Αν και η φύση του επεισοδίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νόρις παραμένει σε καλή διάθεση.

Σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό φαίνεται να εξελίχθηκε αιφνιδίως, καθώς ο ηθοποιός προπονούταν κανονικά στο νησί την Τετάρτη.