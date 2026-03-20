Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης ανακοίνωσε ότι μετέφερε έναν τραυματία στο νοσοκομείο, ο οποίος υπέστη τραύματα από θραύσματα του πυραύλου. Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία ενημέρωσε πως ειδικοί πυροτεχνουργοί εργάζονται στο σημείο για να «εξουδετερώσουν το αντικείμενο και να απομακρύνουν κάθε περαιτέρω κίνδυνο».

Footage shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem's Old City. According to the IDF, the missile was intercepted, and fragments fell down, causing damage at a parking lot in the Jewish Quarter, around 400 meters from the Western Wall and…

Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα του Ίντ αλ Φιτρ, μιας από τις σημαντικότερες μουσουλμανικές εορτές που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού. Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους ήχησαν επανειλημμένα στην Ιερουσαλήμ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Πτώση κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, βλήμα ή θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε μικρή απόσταση από τα τείχη της Παλιάς Πόλης. Λίγο νωρίτερα, είχαν ακουστεί δύο ισχυρές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ, ακολουθούμενες από μια έντονη πρόσκρουση στο έδαφος.

Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack. Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say.

Το σημείο της πτώσης εντοπίζεται κοντά στην Αρμενική και την Εβραϊκή Συνοικία, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από την Πλατεία των Τεμενών και το τέμενος Αλ Ακσά — τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται το Τείχος των Δακρύων και ο Ναός της Αναστάσεως, ιεροί τόποι για τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό αντίστοιχα.

Τηλεοπτικά πλάνα του ισραηλινού δικτύου Channel 12 έδειξαν έναν δρόμο με εμφανή σημάδια πρόσκρουσης, νότια της Παλιάς Πόλης, στο Όρος Σιών. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισραηλινούς στρατιώτες και αστυνομικούς για λόγους ασφαλείας.

Αντίδραση από το Ισραήλ

Το Ισραήλ κατήγγειλε «την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος». Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έγραψε στο X: «Το “δώρο” του Ιράν για το Ίντ αλ Φιτρ: πύραυλοι στο Αλ Ακσά», αναφερόμενος στην επίθεση που σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα από τον ιερό χώρο.

Σε νεότερη δήλωσή του, ο Σάαρ πρόσθεσε: «Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό».