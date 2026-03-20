Η φαινομενικά αθώα συνήθεια ενός Γάλλου αξιωματικού πάνω στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» αποκάλυψε άθελά του τη θέση του πλοίου στη Μεσόγειο, ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου έχει αποσταλεί για να συνδράμει στην άμυνα του νησιού.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, Ο Αρτύρ (ψευδώνυμο) συνήθιζε να κάνει τζόκινγκ στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου. Για να καταγράφει τις επιδόσεις του – περίπου επτά χιλιόμετρα σε 35 λεπτά – χρησιμοποιούσε το έξυπνο ρολόι του και την εφαρμογή Strava, στην οποία διατηρεί δημόσιο προφίλ.

Η Strava είναι δημοφιλής παγκοσμίως μεταξύ των φίλων του αθλητισμού, καθώς επιτρέπει την καταγραφή επιδόσεων σε τρέξιμο, ποδηλασία και άλλα σπορ. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί GPS για να εντοπίζει το ακριβές στίγμα του χρήστη και ανεβάζει τα δεδομένα στο Διαδίκτυο.

Όταν το προφίλ είναι δημόσιο, οποιοσδήποτε μπορεί να δει πότε και πού αθλήθηκε ο χρήστης, αλλά και τη διαδρομή που ακολούθησε. Έτσι, ο «Αρτύρ» αποκάλυψε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη θέση του αεροπλανοφόρου και της συνοδείας του βορειοδυτικά της Κύπρου, περίπου 100 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

Η παρουσία της γαλλικής αεροναυτικής ομάδας στην περιοχή, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού, δεν είναι μυστική. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Le Monde, η δημοσιοποίηση της ακριβούς τοποθεσίας της δύναμης στο Διαδίκτυο αποτελεί επικίνδυνη αμέλεια, ιδιαίτερα εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία για την ασφάλεια

Η ανησυχία εντείνεται καθώς, τις τελευταίες εβδομάδες, δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν δεχθεί επιθέσεις από το ιρανικό στρατόπεδο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό έξι Γάλλων στρατιωτών.

Το ημερολόγιο του «Αρτύρ» στην εφαρμογή αποκαλύπτει τη διαδρομή του: στις 14 Φεβρουαρίου βρισκόταν στη θάλασσα, 40 χιλιόμετρα από το Χερβούργο της Γαλλίας· στις 26 και 27 Φεβρουαρίου στην ξηρά, στην Κοπεγχάγη, ενώ το αεροπλανοφόρο είχε σταθμεύσει στο Μάλμε της Σουηδίας. Στις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με τα δεδομένα, βρισκόταν βορειοδυτικά της Κύπρου – πληροφορία που επιβεβαιώθηκε λίγες ημέρες αργότερα μέσω δορυφορικών εικόνων.

Αντίδραση του Γαλλικού Επιτελείου

Όταν ζητήθηκε σχόλιο, το Γενικό Επιτελείο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε ότι η δημοσίευση αυτής της διαδρομής στο Strava «δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες». Όπως τονίστηκε, οι ναυτικοί ενημερώνονται τακτικά και «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη διοίκηση».

Ο «Αρτύρ» δεν είναι ο μόνος που εντοπίστηκε. Σύμφωνα με τη Le Monde, σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον ένα ακόμη δημόσιο προφίλ δημοσιεύει αθλητικές δραστηριότητες με τοποθεσία, αποκαλύπτοντας έτσι τη θέση του πλοίου. Στα προφίλ αυτά εμφανίζονται επίσης φωτογραφίες της γέφυρας, άλλων στρατιωτικών ή αθλητικού εξοπλισμού στο εσωτερικό των πλοίων.