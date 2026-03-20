Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς η απεργία θα επηρεάσει τόσο τα αστικά, όσο και τα υπεραστικά δρομολόγια.

Παράλληλα, την Κυριακή 22 Μαρτίου, ορισμένα βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, προκειμένου να διευκολυνθεί το επιβατικό κοινό.

Ειδικότερα, οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Το δρομολόγιο 2534 (Αθήνα – Χαλκίδα), με ώρα αναχώρησης 22:28, θα εκτελεστεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο.

Το δρομολόγιο 2539 (Χαλκίδα – Οινόη), με ώρα αναχώρησης 00:00, θα πραγματοποιηθεί επίσης με λεωφορείο.

Το δρομολόγιο 1239 (Αεροδρόμιο – Ταύρος), με ώρα αναχώρησης 23:32, θα εκτελεστεί με στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.

Τέλος, τα δρομολόγια 2302 και 2304 (Πειραιάς – Κιάτο), με ώρες αναχώρησης 21:14 και 22:14 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.