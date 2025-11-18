Απεργία Hellenic Train και τροποποιήσεις στα δρομολόγια φέρνει η κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει για την Τρίτη (18/11) τα σωματεία των εργαζομένων της εταιρείας, με τη συμμετοχή και του Προαστιακού της Αθήνας.

Την ίδια ημέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει εξαγγείλει τετράωρη στάση εργασίας, από τις 9:01 έως τις 13:00, επηρεάζοντας μέρος των δρομολογίων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς – Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ και λεωφορεία – θα κινηθούν κανονικά, καθώς δεν επηρεάζονται από τη 24ωρη απεργία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων που παρέχουν το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συγκεκριμένα δρομολόγια. Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C θα εκτελούνται με λεωφορείο.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ορισμένα βραδινά δρομολόγια στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο θα υποκατασταθούν μερικώς από λεωφορεία. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια 2302 (αναχώρηση 21:14) και 2304 (αναχώρηση 22:14) θα εκτελεστούν στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν ενίσχυση του προσωπικού, άμεσες προσλήψεις και πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών. Όπως τονίζουν, οι ελλείψεις ακόμη και σε κρίσιμες ειδικότητες «δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας».

Ζητούν επίσης την τήρηση των ωραρίων, τη χορήγηση όλων των αναπαύσεων και τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Παράλληλα, απαιτούν την αποκατάσταση υποδομών, επισκευές στα μηχανοστάσια που «εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων» και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και του εξοπλισμού.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται ο ορθός προγραμματισμός δρομολογίων, η λήψη μέτρων για καλύτερο σχεδιασμό και η ανανέωση του στόλου, ώστε να σταματήσουν «οι συστηματικές καθυστερήσεις» που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν το κοινό και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Οι σιδηροδρομικοί ζητούν ακόμη την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την αποτροπή «καταχρηστικών υπηρεσιακών αποφάσεων», την επαναπρόσληψη απολυμένων και την ανάκληση «άδικων απολύσεων».

Τέλος, ζητούν να σταματήσουν οι συνεχείς αλλαγές τόπου εργασίας και ωραρίων στο τμήμα customer care, καθώς – όπως αναφέρουν – προκαλούν «σοβαρά προβλήματα στην υγεία και την οικογενειακή ζωή των συναδέλφων». Επισημαίνουν επίσης την ανάγκη για βελτίωση της υγιεινής στους σταθμούς, επανεκπαίδευση του προσωπικού και ολοκλήρωση των έργων ασφαλείας, τονίζοντας ότι τα ελλιπή ή ημιτελή συστήματα ασφαλείας δημιουργούν κινδύνους για όλους και πλήττουν την εικόνα του σιδηροδρόμου.