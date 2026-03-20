Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κέρκυρα λόγω λειψυδρίας, μετά από απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νησί θα βρίσκεται υπό το καθεστώς αυτό για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Με την κίνηση αυτή «ξεκλειδώνουν» έργα αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης και νέα έργα που θα ενισχύσουν τα αποθέματα νερού της περιοχής.